Autonomia: Marin (FI), governo fa compromesso a ribasso per salvarsi

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma in una nota che "la farsa gialloverde sull'Autonomia adesso è completa. Tutti ricordiamo che il 18 ottobre 2018 era stata annunciata la firma dell'intesa blindata sull'Autonomia tra il premier Conte e i governatori di Veneto e Lombardia. Dopo più di un anno, dell'Autonomia votata da milioni di veneti e lombardi non c'è traccia. Dopo più di un anno di annunci e smentite da parte dei gialloverdi - aggiunge il parlamentare - e di continue liti tra grillini e leghisti, il governo gialloverde parla di un testo che prevede una pre-intesa. Nei fatti continua a prendere tempo. Pre-intesa che prevedrà una Autonomia annacquata. La verità è che il tradimento dei veneti e dei lombardi da parte del governo gialloverde è sotto gli occhi di tutti. L'Autonomia che vuole dire responsabilità ed efficienza non vedrà mai la luce. L'autonomia che vuole far fare un passo avanti a tutta l'Italia e non lasciare indietro nessuno", conclude Marin, "non ci sarà. Ed è evidente che tra l'Autonomia e i posti di governo, i gialloverdi hanno scelto un compromesso al ribasso per continuare a mantenere i secondi".(Com)