Infrastrutture: Carrara (FI) su Gronda, M5s è partito bloccatutto

- Il responsabile Industria di Forza Italia, il deputato Maurizio Carrara, scrive in una nota che "ogni grande opera o investimento che possa traghettare il Paese fuori dalle sabbie mobili della stagnazione economica è respinto dagli irresponsabili a Cinque stelle. Oggi è toccato alla Gronda. Troppo occupati a simulare inesistenti e grottesche crisi di governo - aggiunge il parlamentare - i ministri non si occupano di nessuno dei temi di loro competenza e che servono al Paese. E quando lo fanno si realizza l'unico risultato caro al M5s: bloccare tutto". (Com)