Roma Termini: Polizia locale sequestra 300 kg di merce alimentare. Eseguito fermo amministrativo del furgone utilizzato per vendita illegale

- Ieri, verso le 15,30, il gruppo centro (ex Trevi) della Polizia locale di Roma Capitale, nell'ambito dei controlli quotidiani in zona Termini, ha notato un furgone con le sponde aperte in via Amendola, all'incrocio con via Manin, ed ha effettuato alcune verifiche circa l'attività di un uomo di 43 anni, intento a vendere frutta e verdura senza alcuna autorizzazione. Ammonta a oltre 5.000 euro la sanzione comminata al conducente del mezzo, oltre al sequestro di 300 kg di merce conferita in discarica a causa del cattivo stato in cui era conservata. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della carta di circolazione ed al fermo amministrativo del veicolo in quanto presentava entrambe le targhe scritte con un pennarello. (Rer)