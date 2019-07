Tav: M5s, ordinanze "fotocopia" Prefettura Torino generano conflitti attribuzione

- I parlamentari pentastellati Alberto Airola, Jessica Costanzo, Elisa Pirro, Davide Serritella, Lucia Azzolina, Celeste Darrando, Luca Carabetta, Fabiana Dadone e Susy Matrisciano scrivono, in una nota congiunta, che "da circa otto anni la Prefettura di Torino emana 'ordinanze fotocopia' tese a limitare il diritto di circolazione dei cittadini in Valle di Susa nella zona del cantiere del Tav. Questa attività amministrativa si scontra con la legge per due ragioni. Per prima cosa le ordinanze prefettizie - l'ultima è di due giorni fa - vengono semplicemente ripetute, seppur di volta in volta con qualche minima variante, nonostante la Corte Costituzionale abbia previsto che tali provvedimenti debbano essere strettamente limitati nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza. In secondo luogo", continuano gli esponenti del Movimento cinque stelle, "la conseguenza appare una indebita ingerenza del Prefetto di Torino nella funzione legislativa del Parlamento, poiché l'interdizione alla circolazione dei cittadini può essere infatti disposta solo dal Parlamento, funzione appunto costituzionalmente garantita, generando un evidente quanto sostanziale conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato".(Com)