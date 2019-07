Puglia: mercoledì a Bari la presentazione del Rapporto sull’incidentalità stradale 2018 dell’Asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato mercoledì alle 10, presso la sala al V piano del Palazzo della Regione Puglia in via Gentile a Bari, il Rapporto sulla incidentalità stradale 2018 regionale, il documento a cura dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio che si occupa della gestione decentrata della rilevazione. Durante la conferenza verranno inoltre illustrate le attività di Asset in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile e verrà siglato il protocollo con l'Ufficio scolastico regionale. L'incontro sarà inoltre utile per la presentazione della convezione fra Asset e il Master di giornalismo dell'Università degli studi di Bari, sulla base della quale verrà sviluppata una campagna di comunicazione relativa alla sicurezza stradale. Interverranno: Giovanni Giannini,assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile; Elio Sannicandro, commissario straordinario dell'Asset; Pierpaolo Bonerba, responsabile Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale– Asset; Anna Cammalleri, direttore generale Ufficio scolastico regionale; Luigi Cazzato, coordinatore Master giornalismo università degli studi di Bari; Lino Patruno, direttore delle testate giornalistiche del Master giornalismo università degli dtudi di Bari; Michele Casella, docente Master giornalismo università degli studi di Bari. In conferenza stampa verranno forniti i materiali informativi con tutti i dati sull'incidentalità stradale del 2018, il protocollo d'intesa dedicato all’educazione alla mobilità sicura per gli studenti pugliesi e la campagna di comunicazione legata alle attività di Asset. (Ren)