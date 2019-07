Infrastrutture: Morassut (Pd), su Toninelli indegna commedia maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Infrastrutture del Partito democratico, Roberto Morassut, parla in una nota di "commedia indegna della maggioranza" sul titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Che quel ministro sia un problema per l’Italia è evidente", continua il parlamentare, "è una ruota bucata per l’economia. E la difesa del presidente del Consiglio è una prova di debolezza. Ridicole le critiche della Lega, che servono solo ad ottenere altro nell’infinta trattativa interna alla maggioranza. Intanto l’Italia è ferma", conclude l'esponente dem, "le opere sono bloccate ed un ministro inadeguato resta al suo posto".(Com)