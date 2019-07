Ndrangheta: Dolci (Dda), in Lombardia problema di colonizzazione

- "Assistiamo a una decadenza morale che fa sì che anche una regione come la Lombardia ha un problema di colonizzazione da parte della 'ndrangheta". Lo ha detto Alessandra Dolci, magistrato a capo della Dda (la direzione distrettuale antimafia) di Milano a margine della commemorazione dell'omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta. "La 'ndrangheta - ha spiegato - ha sopravanzato la mafia in varie parti d'Italia e d'Europa e si preoccupa della costruzione del consenso. Vede aumentare il suo consenso sempre di più perché offre servizi appetibili per i nostri imprenditori che la vanno a cercare e anche politici, che si presentano alle elezioni amministrative e anch'essi la vanno a cercare per prendere quei pacchetti di voti". (Rem)