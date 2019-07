Casoria (Na): Russo (Arpc), emergenza rifiuti? Con sindaco Bene è emergenza sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Bene, il primo cittadino degli sprechi, conferma la sua vocazione: Casoria Ambiente non avrà più un amministratore unico ma un Consiglio di amministrazione di tre componenti di cui uno sarà vertice". Lo ha reso noto la vice presidente del consiglio comunale di Casoria, consigliere di opposizione, Angela Russo. "Di fronte ad un servizio dai costi già impegnativi per i cittadini, di fronte ad un importante lavoro di contenimento delle spese di gestione portato avanti in questi mesi dalla dirigenza aziendale, un percorso che ha già comportato non pochi sacrifici ai lavoratori – ha sottolineato Angela Russo - il sindaco Bene ha deciso di triplicare le figure di vertice della società comunale e quindi i costi". "Lo denunciamo, faremo barricate", ha concluso l'esponente di opposizione. (Ren)