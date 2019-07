Ue: Romeo (Lega), voci preoccupanti accordo segreto Trenta-von der Leyen, sarebbe molto grave

- Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, scrive in una nota che "resoconti giornalistici delle ultime ore raccontano di un presunto accordo segreto tra Ursula von der Leyen e il ministro Elisabetta Trenta per condizionare il voto degli europarlamentari M5s per la presidenza della Commissione europea. Cosa nasconde questo patto a due? Mi auguro vivamente che quanto riportato dai media non corrisponda a verità: se fosse vero, sarebbe gravissimo e inaccettabile, un insulto ai milioni di italiani che, alle ultime elezioni", conclude il parlamentare del Carroccio, "hanno votato per cambiare l'Europa dei giochetti, degli accordi nascosti e delle manovre di palazzo".(Com)