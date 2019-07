Croazia: parlamento riunito per votare nomine nuovi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Croazia è riunito in seduta plenaria per votare le candidature dei nuovi 7 ministri e 2 vicepremier proposte nell'ambito del rimpasto di governo annunciato dal premier Andrej Plenkovic. Secondo l'emittente "Hrt", la votazione è stata preceduta dalla presentazione di Plenkovic dianzi ai deputati dei nuovi ministri proposti. "Credo che sia una buona mossa con l'obiettivo di intensificare il lavoro al programma di governo, per il bene dei cittadini e della società croata", ha detto Plenkovic. Come parte del rimpasto i ministri dell'Interno e delle Finanze, Davor Bozinovic e Zdravko Maric, sono stati proposti come nuovi vicepremier. Il nuovo ministro proposto per lo Sviluppo regionale e dei fondi Ue è Marko Pavic, che lascia la guida del dicastero del Lavoro dove sarà sostituito da Josip Aladrovic; nuovo ministro dell'Agricoltura è Marija Vuckovic. (segue) (Zac)