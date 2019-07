Sicurezza: De Corato, occorre estendere controlli su treni e vetture durante il viaggio

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, dichiara in una nota: "Con grande soddisfazione apprendiamo che in questa settimana sono state ulteriormente intensificate le attività della Polfer che ha eseguito 24 arresti in tutta Italia. Anche le stazioni della Lombardia sono state oggetto di questo impegno, per il quale voglio davvero ringraziare gli agenti della Polizia Ferroviaria, sempre impegnata nel controllo del territorio. Solo un continuo presidio delle aree farà desistere i delinquenti a bivaccare dalla mattina alla sera in Stazione Centrale e negli altri scali ferroviari lombardi. Adesso occorre estendere i controlli anche sui convogli e nelle vetture durante il viaggio, soprattutto nei treni non di ultima generazione; per intenderci, quelli che sono ancora sprovvisti di videosorveglianza. Su alcuni di essi regna, in certe ore, l'anarchia: vandalismi spaccio e consumo di droga, teppisti che terrorizzano i viaggiatori e tanto altro. Esiste già una mappatura delle linee a maggior pericolosità. In base ai nostri rilevamenti, le tratte più critiche sono: Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Mortara-Milano, Bergamo-Treviglio-Milano, Lecco-Carnate-Milano". "La soluzione, oltre che quello che dico da tempo cioè l'utilizzo dei militari a bordo dei treni, è munire i nuovi convogli di videosorveglianza fissa, in tutti i vagoni. Trenord, giustamente, lo sta già facendo, gli altri prendano esempio - conclude De Corato - Nelle stazioni, con le telecamere biometriche e dotate di nuove tecnologie, potremo capire in tempo reale se una persona è un ricercato o un malvivente. Inoltre, la predisposizione di tornelli nelle stazioni più importanti e la loro chiusura durante la notte le renderebbe più sicure e più facili da controllare. Non possiamo più tollerare che chi utilizza il treno come mezzo di trasporto pubblico tanto quanto il personale viaggiante, siano alla mercede di ladri, balordi e delinquenti vari."(com)