Siria: inviato speciale Usa Jeffrey in Turchia il 22 luglio

- Una delegazione degli Stati Uniti guidata dall’inviato speciale per la Siria, James Jeffrey, arriverà lunedì 22 luglio in Turchia per una riunione del gruppo di lavoro congiunto sulla crisi siriana. Lo riferisce la stampa turca. La visita arriva nel pieno delle tensioni diplomatiche tra Ankara e Washington a causa dell’acquisto del sistema missilistico russo S-400 da parte della Turchia e alla conseguente decisione della Casa Bianca di estromettere l’alleato Nato dal programma di sviluppo dei caccia F-35. Il gruppo di lavoro congiunto sulla Siria è stato istituito nel febbraio del 2018 a seguito di una visita ad Ankara dell’ex segretario di Stato Usa Rex Tillerson. Il meccanismo ha l’obiettivo di affrontare una serie di questioni di comune interesse quali la gestione della sicurezza nella regione di Manbij e l’avvio di pattugliamenti congiunti. (segue) (Tua)