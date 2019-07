De Crescenzo: Di Maio, ha saputo raccontare essenza dei partenopei

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, scrive su Facebook che "prima di partire per il Friuli Venezia Giulia per incontrare gli attivisti, sono voluto passare in Campidoglio per un ultimo saluto a Luciano De Crescenzo, uno dei napoletani che, per me, ha saputo raccontare l'essenza dell’essere partenopei. Buon viaggio, professore". (Rin)