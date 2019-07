Camera: Fico, da oggi Montecitorio è plastic free, esempio per le altre istituzioni

- "Da oggi la Camera è diventata plastic free. Non sarà più possibile acquistare nelle mense bottigliette di plastica. Abbiamo fatto un grande sforzo e la sfida, lanciata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, l'abbiamo finalmente realizzata": così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il presidente della Camera, Roberto Fico, che sottolinea come anche a Montecitorio si faccia "per il 98 per cento la raccolta differenziata. Ogni volta che facciamo un passo in avanti importante va comunicato", aggiunge la terza carica dello Stato, affinché "la Camera debba essere un esempio per tutte le altre istituzioni". (Rin)