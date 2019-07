Autotrasporto: Toninelli, firmato decreto ministeriale per 25 milioni incentivi rinnovo mezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ulteriori 6 milioni di euro - continua la nota del ministro - sono destinati all’acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e marittimo, nonché per trasporti in regime Atp. E 500.000 euro per l’acquisto di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse per facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra loro senza alcuna rottura di carico. Le modalità di ripartizione degli incentivi", conclude Toninelli, "erano già state oggetto di approfondimento specifico nell’ambito del tavolo dell’autotrasporto e approvate dalle associazioni rappresentative del settore presenti al tavolo". (Com)