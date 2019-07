Governo: Labriola (FI), liti sono armi distrazione di massa, porre fine a farsa

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, scrive in una nota che "passate le nuvole sulla fasulla crisi di governo, mentre continuano a darsele di santa ragione, il presidente Conte annuncia che stanno riformando il paese e Salvini che sta lavorando ai progetti e alle cose da fare. La realtà è ben diversa dalle dichiarazioni autoreferenziali degli esponenti dell'esecutivo: il paese è appeso al palo, il Sud tra un po' diventerà il Nord dell'Africa, non si stanno affrontando i problemi atavici del paese, mentre se ne stanno formando di nuovi. Forse i ministri pensano di essere influencer", aggiunge la parlamentare, "e per questo vivono sui social, peccato che invece siano al governo di un paese bellissimo che ha smesso di sognare e credere. Speriamo che questa farsa, che questi teatrini finiscano presto perché le liti furibonde che si stanno scatenando all'interno della maggioranza non sono altro che armi di distrazione di massa", conclude Labriola, "per nascondere l'inconsistenza dei provvedimenti varati fino ad ora".(Com)