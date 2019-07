Governo: Coltorti (M5s), gogna rivoltante su Toninelli, con lui cantieri sbloccati ovunque

- Mauro Coltorti, esponente del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici al Senato, dichiara in una nota di trovare "rivoltante la gogna scatenatasi contro il ministro Toninelli da ieri sera, tanto nei modi quanto nei contenuti. Ed è davvero spiacevole che sia proprio la Lega ad aver 'appiccato' questo fuoco di fila di attacchi: fino a prova contraria, la Lega è al governo con il M5s e con Toninelli. Soprattutto, è un'autentica panzana la filastrocca di queste ore secondo la quale Toninelli sarebbe un ministro che blocca i cantieri. Dalla Pedemontana veneta a quella lombarda - sulla quale il Mit ha sborsato fior di quattrini - arrivando fino alla Tav veneta", aggiunge il parlamentare pentastellato, "Toninelli ha sempre lavorato in maniera costruttiva sulle opere 'care' alla Lega. Non solo: poche settimane fa con lo Sblocca cantieri si è messa in atto la più massiccia operazione possibile in tema di semplificazioni burocratiche per accelerare lavori in tutto il Paese. Di che parliamo? Qui c'è solo una cosa da fare: continuare a lavorare", conclude Coltorti, "lasciando perdere questi capricci da Asilo Mariuccia".(Com)