Municipio Roma VIII: Ciaccheri-Pelonzi, si fermi distruzione parco Tintoretto, sindaco e M5s ascoltino territorio

- "Quella del parco del Tintoretto è una storia che parte da lontano e sta per terminare con progettazione di un’opera oggettivamente sproporzionata e la distruzione di un’area verde. Qui, nel quartiere Ottavo Colle, insiste una convenzione urbanistica che prevede la realizzazione di un supermercato ed una strada di collegamento tra Vigna Murata e Grottaperfetta. Sulla questione il Municipio Roma VIII ha promosso riunioni e assemblee con i cittadini, si sono svolte commissioni capitoline sul tema, si è a aperto un tavolo tecnico che ha coinvolto diversi attori istituzionali". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e del capo gruppo del Pd Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Il risultato a cui giunge oggi il M5s - aggiunge - è quello di non far nulla, di lasciare tutto come previsto nella convenzione da loro sottoscritta nel 2017. Sull'argomento è stata realizzata una delibera di iniziativa consiliare che deve veder avviato al più presto l'iter di discussione e approvazione, in modo che ci sia un indirizzo chiaro che impedisca l'inizio dei lavori che distruggerebbero tutto quel che faticosamente è stato messo in piedi fino ad oggi. Abbiamo le idee chiare: il parco deve essere salvaguardato. Si può e si deve fare, anche all'interno di una convenzione che attende da troppi anni di essere conclusa. Il Campidoglio è il luogo delle soluzione e questa è quanto mai urgente". (Com)