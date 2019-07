Turchia: rilasciato negli Usa ex banchiere arrestato per violazione a sanzioni su Iran

- È stato rilasciato oggi dalle autorità degli Stati Uniti Mehmet Hakan Atilla, ex banchiere dell’istituto statale turco Halkbank accusato di aver violato le sanzioni contro l’Iran. Il caso risale al 2016, quando il commerciante di oro turco-iraniano Reza Zarrab, precedentemente arrestato negli Stati Uniti, testimoniò contro l’ex vice amministratore delegato di Halkbank, Atilla, che venne successivamente arrestato nel marzo del 2017 durante un viaggio d’affari negli Usa. Zarrab ammise tutte le accuse mosse nei suoi confronti, inclusa quella legata alla violazione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, e accettò di collaborare con la giustizia contro Atilla. Gli avvocati di quest’ultimo hanno messo più volte in discussione la credibilità del turco-iraniano nel corso del processo. Tuttavia, Atilla è stato condannato lo scorso gennaio in tribunale a 32 mesi di carcere sulla base di cinque capi d’accusa. La Turchia ha criticato fortemente la sentenza, definita “una decisione scandalosa per un caso scandaloso” e parlando di “cospirazione tesa a interferire negli affari interni turchi”. I giudici statunitensi hanno tuttavia stabilito che i mesi scontati in carcere dall’ex banchiere turco dopo l’arresto venissero sottratti alla pena detentiva. A tale decisione, oltre che alla buona condotta in carcere di Atilla, è legata l’odierna scarcerazione.(Tua)