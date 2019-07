Colombia-Italia: festaggiato a Roma bicentenario dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta giovedì sera a Roma, presso il Circolo canottieri, la festa per il Bicentenario dell'indipendenza della Colombia, organizzato dalla rappresentanza diplomatica del paese sudamericano in Italia. Dinanzi a oltre duecento persone provenienti dal mondo della politica, della diplomazia, dell'impresa e del giornalismo, l'ambasciatore della Colombia Gloria Isabel Ramirez ha ricordato il ruolo speciale che occupa Roma nel processo di indipendenza del paese, rimandando al 15 agosto del 1805 quando il "Libertador" Simon Bolivar giurò, dalla collina di Monte Sacro, di dedicare la sua vita alla liberazione dell'ispanoamerica. Ospite della cerimonia, il musicista Chabuco, interprete della tradizione artistica del "vallenatto", fusa con elementi di blues, jazz e flamenco. Chabuco approda in Italia dopo essersi esibito su scenari come il Palazzo delle Belle Arti di Città del Messico, la Sala Berlanga a Mdrid e la House of Blus di Stoccolma. (Com)