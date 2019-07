I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministero Esteri russo, Onu intensificherà indagini su arresto dipendente Unmik - Le Nazioni Unite hanno promesso di intensificare le indagini relative all’arresto di Mikhail Krasnoshchekov, dipendente russo della missione Onu in Kosovo fermato e poi rilasciato nel quadro di un’operazione delle forze speciali di polizia nel nord del paese balcanico. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per la cooperazione europea presso il ministero degli Esteri russo, Andrej Kelin, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Le indagini continuano, e le Nazioni Unite ci hanno promesso che intensificheranno il processo”, ha detto Kelin. (segue) (Res)