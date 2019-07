Turchia-Usa: l’esclusione dal programma F-35 rischia di allontanare Ankara dall'Occidente (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso la palla potrebbe passare nel campo della Nato. Ne ha parlato oggi il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in un discorso al forum annuale sulla sicurezza dell’Aspen Institute, in Colorado. Stoltenberg ha scacciato l’ipotesi di un allontanamento della Turchia dalla Nato, ricordando come il contributo turco vada “ben oltre va ben al di là degli F-35”. “Sono preoccupato dalle conseguenze della decisione turca, perché questo significa che la Turchia non farà parte del programma F-35. È una cattiva notizia per tutti noi”. Tuttavia, ha sottolineato Stoltenberg, “il contributo della Turchia alla Nato va ben al di là degli F-35”. Il segretario generale dell’Alleanza ha fatto riferimento, in particolare, alla sconfitta dello Stato islamico in Siria da parte della Coalizione internazionale, risultato che sarebbe stato impossibile senza “il contributo della Turchia”. “Abbiamo usato le basi e le infrastrutture turche. La stessa Turchia ha giocato un ruolo decisivo nella lotta contro lo Stato islamico”, ha osservato Stoltenberg. Inoltre, ha aggiunto, le forze armate turche “contribuiscono a diverse missioni e operazioni, dal Kosovo all’Afghanistan”. (segue) (Tua)