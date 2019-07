Brasile: governo crea consiglio per accompagnare processo di adesione all'Ocse (2)

- Il Brasile è nella lista dei paesi candidati all'ingresso nell'organizzazione insieme con Argentina, Romania, Croazia, Ungheria e Bulgaria. Il tempo necessario affinché un paese diventi membro dell'Ocse è di 2 o 3 anni. Durante questo periodo, il paese candidato deve adeguare tutta la propria legislazione alle normative richieste ai paesi membri dell'Ocse. Il Brasile ha già adottato il 30 per cento delle misure è quello più avanzato nella disputa, assumendo la leadership rispetto agli altri, avendo già adottato circa il 30 per cento degli strumenti richiesti dall'Ocse. Per diventare membro a pieno titolo dell'ente, il Brasile dovrà tuttavia anche ottenere l'approvazione di numerosi paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Germania, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia e Lituania), oltre che di alcuni paesi extra-europei: Australia, Canada, Giappone, Israele, Corea del Sud, Messico, Cile e Nuova Zelanda. (segue) (Brb)