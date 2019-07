Brasile: governo crea consiglio per accompagnare processo di adesione all'Ocse (3)

- L'ingresso di un paese nel gruppo di nazioni che compongono l'Ocse porta benefici in diversi settori, in particolare in termine di attrazione di investimenti. I gruppi economici e finanziari di solito danno priorità ai paesi membri dell'Ocse perché hanno già adattato le loro regole economiche al livello di competitività e innovazione tecnologica dei paesi altamente industrializzati. Il Brasile ambisce a diventare membro dell'Ocse da diversi anni, tuttavia, sin dalla sua elezione il presidente Bolsonaro e il suo governo hanno lavorato intensamente per ottenere il riconoscimento. (segue) (Brb)