Brasile: governo crea consiglio per accompagnare processo di adesione all'Ocse (4)

- L'ultimo paese in ordine di tempo a confermare il proprio appoggio all'ingresso del Brasile nell'Ocse è stato il Regno Unito. L'ambasciatore britannico a Brasilia, Vijay Rangarajan, ha ufficializzato il sostegno del suo paese nel corso di un evento lo scorso 20 giugno. "Il Regno Unito sostiene fermamente l'ingresso del Brasile. Soprattutto in questo momento, nel quale le istituzioni multilaterali sono sempre più messe in discussione, questo processo di integrazione internazionale assume una grande importanza", aveva affermato Rangarajan. La presa di posizione della Gran Bretagna in favore dell'ingresso del Brasile nell'Ocse arriva dopo quella degli Stati Uniti d'America, ufficializzata lo scorso 23 maggio, nel corso della riunione dell'Organizzazione a Parigi. "Gli Stati Uniti confermano il loro sostegno in favore del Brasile per l'avvio del processo di adesione all'Ocse, come annunciato il 19 marzo nella dichiarazione congiunta dei presidenti Trump e Bolsonaro", aveva confermato dell'ambasciata Usa in Brasile attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale. (segue) (Brb)