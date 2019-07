Autonomia: Conte, cedere tutte competenze a Regioni non è mio auspicio, conservare strategia nazionale

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti in sala stampa di palazzo Chigi al termine del vertice di governo sulle Autonomie, proprio in merito alla riforma, ha scandito: "Qui non è questione di annacquare, io sono responsabile, con i ministri, della funzione di governo che è statale. E questo significa che lo Stato cede delle competenze alle Regioni. Che lo Stato - ha evidenziato - debba cederle tutte non è un mio auspicio". Quindi, Conte ha delineato la strategia perseguita: "Il filo conduttore è stato conservare la funzionalità nella direzione strategica e nell'efficacia operativa dello Stato per tutti i grandi temi", per delegare il resto. La linea è quella di "cedere tutte le funzioni che possono essere più efficacemente svolte a livello regionale, però conservando sempre una strategia nazionale", se bisogna intervenire ad esempio con un piano infrastrutturale o con la Protezione civile. (Rin)