Sociale: dal 26 al 29 agosto Unitalsi romana e laziale e Orp insieme in pellegrinaggio verso Lourdes

- Si terrà anche quest’anno, dal 26 al 29 agosto, l’appuntamento con il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla sezione Unitalsi romana–laziale e dalla Diocesi di Roma. Per il secondo anno consecutivo i pellegrini saranno accompagnati e sostenuti dall’azione sinergica tra l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) e l’Orp (Opera romana pellegrinaggi). Infatti, l’associazione supporterà l’accoglienza dei pellegrini una volta giunti a Lourdes in aereo e, insieme all’Orp, i volontari dell’Unitasi aiuteranno i partecipanti a vivere la loro esperienza di fede nel Santuario sui Pirenei. Il tema del pellegrinaggio riprenderà il tema pastorale 2019 proposto dallo stesso Santuario di Lourdes: “Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro”. A guidare il cammino spirituale sarà il Cardinale vicario della Diocesi di Roma Mons. Angelo De Donatis accompagnato dal Vescovo Ausiliare della Diocesi, Mons. Paolo Ricciardi, responsabile della Pastorale della Salute, insieme all’Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Unitalsi Mons. Luigi Bressan. (segue) (Com)