Sociale: dal 26 al 29 agosto Unitalsi romana e laziale e Orp insieme in pellegrinaggio verso Lourdes (2)

- Al pellegrinaggio parteciperanno anche i responsabili della Sezione Romana Laziale dell’Unitalsi, la Presidente Preziosa Terrinoni, l’assistente don Gianni Toni e l’amministratore delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi don Remo Chiavarini. Durante il pellegrinaggio, l’Unitalsi organizzerà un incontro di gioia e condivisione tra gli ammalati, i volontari dell’associazione, tutto il gruppo dei partecipanti dell’Orp e il Cardinale De Donatis presso la sua sede di accoglienza a Lourdes, il Salus Infirmorum, la struttura accogliente dove ammalati, volontari e pellegrini trascorrono insieme le loro giornate in amicizia. “Non è una prima volta che ci troviamo a collaborare per facilitare la partecipazione di pellegrini e ammalati della nostra Regione a Lourdes – ha spiegato Preziosa Terrinoni,Presidente della Sezione Romana – Laziale – Da sempre durante la celebrazione per l’anniversario dell’Apparizione della Madonna a Lourdes, l’11 febbraio, Unitalsi e Orp si ritrovano a servire insieme a Roma in una Basilica di San Pietro gremita di fedeli”. “E’ la nostra pronta risposta – ha concluso Terrinoni – improntata alla comunione, all’impegno che ci ha chiesto Papa Francesco affinché la nostra presenza nel Santuario di Lourdes abbia sempre maggiore incisività spirituale”. (Com)