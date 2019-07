Autonomia: Conte, su scuola governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto

- "Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni, ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull'istruzione, ma abbiamo raggiunto un punto di equilibrio": così il premier, Giuseppe Conte, nella sala stampa di palazzo Chigi, a proposito dell'Autonomia. "Il modello della scuola non può essere frammentato, i governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto, ma ci sta, è un negoziato", ha aggiunto il capo dell'esecutivo.(Rin)