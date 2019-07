Italia-Germania: ministro Esteri Maas, preservare amicizia tra i due paesi, risolvere questione migranti

- La restituzione alla Galleria degli Uffizi del “Vaso di fiori”, opera del pittore olandese Jan van Huysum (1682-1749) trafugata dalla Wehrmacht dalla Galleria palatina di Palazzo Pitti nel 1944 e transitata in una collezione privata tedesca, dimostra “quanto è stretta oggi la nostra cooperazione in Europa, come al posto della vendetta nel corso degli anni sia nata una profonda amicizia tra Germania e Italia. Tutto questo non è scontato e questa conquista va preservata”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas nel discorso che ha tenuto in occasione della cerimonia di restituzione del “Vaso di fiori”, tenuta oggi nella Sala bianca di Palazzo Pitti. All'evento hanno partecipato, oltre a Maas che ha personalmente restituito l'opera di van Huysum, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Eike Schmidt, direttore del polo museale degli Uffizi, che comprende anche Palazzo Pitti. (segue) (Com)