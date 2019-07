Italia-Germania: ministro Esteri Maas, preservare amicizia tra i due paesi, risolvere questione migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'ambasciata tedesca a Roma in un comunicato, durante il suo discorso a Firenze Maas ha affermato che “l'arte unisce e genera cultura, e le opere d'arte consentono di identificarsi, creano un'identità”. Il ministro degli Esteri tedesco si è quindi chiesto dove “un europeo” possa percepire il legame tra arte e identità “in maniera più forte che a Firenze, culla del Rinascimento, nucleo originario dell'Umanesimo”, inteso come “idea che ogni essere umano è unico, libero e dotato di ragione, e che questo determina la dignità umana”. La “idea rivoluzionaria” dell'Umanesimo, ha proseguito Maas, da Firenze si è propagata in tutta Europa. A tal riguardo, il capo della diplomazia tedesca ha dichiarato: “È questo comune patrimonio europeo che ci unisce tuttora. Qui c’è l’origine dei nostri valori. Il nucleo della nostra identità europea”. Pertanto, “un'Unione europea senza libertà, senza diversità, senza solidarietà è come un museo senza quadri. Come un vaso senza fiori. Come privata della sua essenza”. (segue) (Com)