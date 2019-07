Italia-Germania: ministro Esteri Maas, preservare amicizia tra i due paesi, risolvere questione migranti (3)

- Tuttavia, ha osservato Maas, “proprio la solidarietà europea negli ultimi anni è stata messa a dura prova. Qui in Italia la gente l’ha percepito in modo particolare. Dapprima durante la crisi finanziaria e negli anni scorsi anche con rispetto ai profughi e migranti che giungono qui attraverso il Mediterraneo”. Il ministro degli Esteri tedesco ha poi affermato: “Le persone che oggi fuggono dalla fame e dalla miseria non possono aspettare che tutti gli Stati membri si siano messi finalmente d’accordo. Per loro conta ogni singolo giorno. E coloro che li salvano vagano per giorni nel Mediterraneo alla ricerca di un porto sicuro. Secondo Maas, questo è “uno spettacolo indegno alle porte dell’Europa” e “un tradimento dei nostri valori” che “deve finire” perché “iniziare a mercanteggiare con ogni nave a su vite umane non può essere la soluzione”. Al tempo stesso, ha evidenziato Maas, la soluzione per la questione migratoria “non può essere scaricare la responsabilità sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo”. (segue) (Com)