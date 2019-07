Italia-Germania: ministro Esteri Maas, preservare amicizia tra i due paesi, risolvere questione migranti (4)

- "Quello di cui abbiamo bisogno - ha quindi sottolineato Maas - sono procedure affidabili per il salvataggio in mare. Abbiamo bisogno di un meccanismo di distribuzione vincolante, un’alleanza di paesi disposti ad aiutare”. Il capo della diplomazia tedesca ha quindi citato il proverbio “tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare”, definendolo “dolorosamente calzante” per descrivere “il divario fra ambizione e realtà della solidarietà europea”. Infine, Maas ha concluso evidenziando che “un bell'involucro non basta, nei vasi devono esserci fiori, nei musei devono esserci quadri e nell'Unione europea deve esserci solidarietà. Noi ci adoperiamo a tal fine”. (Com)