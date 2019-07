Nigeria: attacco di Boko Haram nello stato di Borno, disperse sei persone

- Sei persone, fra cui un operatore umanitario e un funzionario del ministero della Salute nigeriano, risultano dispersi in seguito ad un attacco condotto ieri dal gruppo jihadista Boko Haram nei pressi della città di Damasak, nello stato nord-orientale di Borno. È quanto riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa nigeriana, secondo cui gli assalitori hanno preso di mira tre vetture appartenenti a una organizzazione non governativa (Ong) internazionale uccidendo l’autista. Mercoledì scorso sei militari, tra cui due ufficiali, sono morti in un combattimento con i miliziani di Boko Haram lungo la strada che conduce da Maiduguri a Damatur, nel nord-est della Nigeria. Lo riferisce il quotidiano “Premium Times”, secondo cui l’agguato è avvenuto nei pressi della base militare di Jakana. L'offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 27 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)