Bangladesh: rohingya, Usa ribadiscono volontà di risolvere la questione e punire i colpevoli (4)

- Il ministro degli Esteri bengalese ha ringraziato il governo degli Stati Uniti e la comunità internazionale per il sostegno al Bangladesh, che sta ospitando 1,1 milione di rohingya. Momen ha anche invitato la comunità internazionale ad aumentare la pressione sul Myanmar per il rimpatrio di queste persone e i media a mantenere un ruolo costruttivo e responsabile nel promuovere la libertà religiosa, sostenendo così la pace e la stabilità. Il ministro ha affermato che la violenza e le guerre derivano dall'ignoranza e che di conseguenza per ottenere pace e stabilità a livello internazionale, è necessario formare una mentalità di tolleranza e rispetto per gli altri a prescindere dalla religione, etnia, colore e ambiente sociale. Momen ha anche proposto di tenere presto un incontro ministeriale simile in Bangladesh. (segue) (Inn)