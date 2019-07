Casoria: Russo (Cdx), città sommersa da problemi e Bene moltiplica poltrone

- "Casoria è sommersa di problemi, la vicenda dei rifiuti è particolarmente complessa ed il sindaco pensa di procedere con colpi di mano e con nomine. Invece di affrontare le difficoltà pensa a moltiplicare le poltrone". Cosi Angela Russo, consigliere comunale di Casoria e leader dell'opposizione, sull'atto di indirizzo della Giunta (delibera 1 del 15 07 2019). "Il sindaco Bene comincia male. Non ha senso – ha sottolineato la Russo - revocare l'ad di Casoria Ambiente, che stava facendo un discreto lavoro, per nominare un consiglio di amministrazione. Significa tre stipendi, tre cambiali politiche". "Immaginavo un sindaco impegnato, nei primi atti, a dare risposte alla città. Mi ritrovo con un sindaco che moltiplica le poltrone per i trombati della politica o per gli amici degli amici. Una vergogna", ha concluso Russo. (Ren)