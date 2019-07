Moldova: premier Sandu, Acum presenterà candidato ad elezioni comunali di Chisinau (2)

- Sandu ha aggiunto rispetto alle prossime elezioni presidenziali, di non essere interessata al momento alla “carica di capo di Stato". "Non posso dire al 100 per cento, ma questa è la mia posizione oggi. Non ho mai escluso categoricamente questo, ma ora non mi interessa. Ora mi interessa restare nella posizione di premier e fare il più possibile ai cittadini", ha chiarito. La premier ha anche commentato la situazione del Partito democratico moldavo, sottolineando che "molti parlamentari e membri dovrebbero andarsene per salvare questo partito". "Questo partito impiegherà molto tempo a riguadagnare la fiducia della gente, e dopo le prossime elezioni, ovviamente se riusciranno a riformarsi, potremo discutere di un'eventuale coalizione. Ma solo dopo le prossime elezioni", ha concluso il capo di governo. (Moc)