Ue: tutela stato diritto, cooperazione e situazione carceraria a riunione informale Consiglio Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza ha spiegato che il rafforzamento dello stato di diritto è una delle sue priorità. "La base di valori comuni dell'Ue è particolarmente importante per il nostro settore, poiché la cooperazione giudiziaria nell'Ue si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie emesse negli Stati membri. Questa cooperazione non funzionerebbe senza una forte fiducia reciproca tra gli Stati membri", ha affermato ancora Henriksson. I ministri hanno discusso i modi per migliorare gli strumenti di giustizia disponibili per l'Ue e condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri perché, in molti settori, potrebbero trarre beneficio da un dialogo regolare e gli Stati membri, a loro volta, potrebbero beneficiare delle reciproche esperienze. (segue) (Beb)