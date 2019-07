Ue: tutela stato diritto, cooperazione e situazione carceraria a riunione informale Consiglio Giustizia (3)

- Nella seconda sessione del loro incontro, i ministri della Giustizia hanno discusso su come funziona la cooperazione giudiziaria in materia penale e su come rafforzarla ulteriormente. I ministri hanno discusso le condizioni di sovraffollamento e di detenzione carceraria, concentrandosi in particolare sulle sanzioni alternative alla detenzione. Il direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Michael O'Flaherty, ha presentato una delle introduzioni all'argomento, concentrandosi sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali della detenzione. "Le sfide relative alle condizioni carcerarie e alle sanzioni alternative non sono facili da affrontare. Tuttavia, lavorando insieme possiamo trovare soluzioni sostenibili e, allo stesso tempo, rafforzare la fiducia reciproca. Continueremo a lavorare insieme per un'Europa sicura e protetta", ha affermato Henriksson. (segue) (Beb)