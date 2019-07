Paestum: siglato protocollo Parco archeologico-Comune di Capaccio per promozione territorio

- È stato firmato questa mattina un protocollo d'intesa tra il Parco archeologico di Paestum e il Comune di Capaccio per la valorizzazione e la promozione del ricco patrimonio culturale rientrante della circoscrizione comunale di Capaccio-Paestum. L'obiettivo è quello di realizzare una rete territoriale tra Enti che possa, attraverso un lavoro sinergico, garantire una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio storico-archeologico e culturale, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta turistica in tutto il comune. "La cooperazione tra istituzioni – ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri - è un fattore strategico per lo sviluppo di un territorio, come quello di Capaccio Paestum, che si caratterizza per un sito archeologico Patrimonio Unesco, impareggiabili risorse paesaggistiche ed eccellenze agroalimentari rinomate in tutto il mondo. Con questa intesa, puntiamo in particolare a realizzare e promuovere un'offerta culturale integrata e intercettare flussi turistici inediti e di qualità”. “Sono fermamente convinto che questo accordo sprigionerà quelle energie positive di cui la Città di Capaccio Paestum e il suo comprensorio hanno fortemente bisogno per un loro sostanziale rilancio", ha concluso. (segue) (Ren)