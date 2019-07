Paestum: siglato protocollo Parco archeologico-Comune di Capaccio per promozione territorio (2)

- Le due istituzioni metteranno in campo delle azioni immediate di promozione, il cui progetto è stato già definito dai due rappresentanti degli enti coinvolti e che punta ad aumentare la visibilità del sito di Paestum e di tutto il Comune con attività innovative e coinvolgenti. Nel prossimo futuro, inoltre, sarà attuato un piano strategico di azione il cui obiettivo è lo sviluppo dell'intero territorio con il coinvolgimento di altri enti pubblici, attrattori culturali, soggetti privati e diversi stakeholders. "È incoraggiante interfacciarsi con un'amministrazione intenta a creare sinergie e progettualità concrete, sulla base di un confronto sui dati reali, perché solo questo può portare a uno sviluppo sostenibile ed effettivo del turismo culturale", ha dichiarato il direttore Zuchtriegel. Tante sono le iniziative in programma questa estate a Paestum: ogni settimana, dal giovedì alla domenica, dalle 19:30 alle 23:30, apertura straordinaria dell'area archeologica con passeggiate notturne, visite dedicate al mito e alle costellazioni, concerti, letture, aperitivi e laboratori per famiglie dedicati alle armi del guerriero, ai suoni dell'antichità, visite ai depositi del Museo e ai vasi più belli di Paestum e altro ancora. (Ren)