Borsellino: Patuanelli (M5s), eroi come lui sono dono per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, scrive sulla sua pagina Facebook che "nel giorno dell'anniversario dell'attentato a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta in via D'Amelio, dobbiamo ricordarci di essere tutti destinatari di un racconto, che è fatto sì di rabbia ma anche di tanta speranza. Eroi come lui sono un dono grande per il nostro Paese. Ci fanno esistere tutti come debitori nei confronti di quel prezioso senso di giustizia, di quel generico senso di libertà e vizio di salute interiore che, faccia a faccia con la morte, hanno permesso loro di non indietreggiare di un millimetro. La loro storia", continua il parlamentare pentastellato, "ci ricorda che nessuna fatica e intimidazione deve aumentare l'indice di arrendevolezza nella lotta alla mafia, e che i servitori dello Stato non devono mai essere lasciati soli. Ciao Paolo, il tuo coraggio vive ancora".(Rin)