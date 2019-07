Cinema: il programma del Social world film festival al via il 27 luglio a Vico Equense (Na) (3)

- Evento speciale Venezia 76 martedì 30 luglio con Cristina Donadio protagonista del film breve "La scelta" di Giuseppe Alessio Nuzzo selezionato nel "Concorso giovani autori italiani" della Siae, e poi l'incontro con Anastasio, rapper reduce dalla vittoria di XFactor su Sky. Mercoledì 31 luglio sarà il turno del cast della "Compagnia del cigno", serie tv di Rai1 firmata da Ivan Cotroneo: saliranno sul palco Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora. Ospiti Claudio Giovannesi e Simona Tabasco che riceveranno rispettivamente il premio come regista dell'anno per aver vinto l'Orso d'Oro a Berlino con "La paranza dei bambini", che verrà proiettato durante la serata, e attrice rivelazione dell'anno. Giovedì 1 agosto si tornerà a parlare dell'Amica geniale con l'attrice Ludovica Nasti, e verrà conferimento del premio alla musica sociale "Paolo Serretiello" ai Bowland. Premio alla carriera a Corinne Clery venerdì 2 agosto, saluteranno il pubblico anche Gina Amarante, Luciano Giuliano eGianni Parisi protagonisti dell'ultima stagione di "Gomorra – La serie". Gran galà di premiazione sabato 3 agosto con sfilata sul red carpet degli autori in concorso e delle giurie, sarà presente il regista americano Abel Ferrara. Tutte le sere, inoltre, verranno proiettati sul maxischermo in 2k e audio Dolby sorround i film più premiati della stagione come "Aladdin", "A star is born", "Dumbo" in arena Loren – piazzale Giancarlo Siani, mentre nel secondo schermo dell'Arena Magnani - Chiostro della SS Trinità e Paradiso la selezione Focus con le più importanti opere nel Mezzogiorno come "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis, "Un giorno all'improvviso" di Ciro D'Emilio, "La sera della prima" di Loretta Cavallaro, "Dei" di Cosimo Terlizzi, "Ed è subito sera" di Claudio Insegno. (segue) (Ren)