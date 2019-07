Cinema: il programma del Social world film festival al via il 27 luglio a Vico Equense (Na) (4)

- Gli ospiti d'onore firmeranno il Wall of fame, monumento al cinema che ha visto già gli autografi in bronzo di Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta. Nel 2014 fu inaugurato il Museo del cinema del territorio e della Penisola Sorrentina: due sale dell'antico palazzo comunale di Vico Equense raccolgono documenti, testimonianze fotografiche, reperti video di tutta la cinematografia girata in questi meravigliosi luoghi. Tornerà per il quarto anno consecutivo il Mercato europeo del cinema giovane, Young film market, che darà spazio e forma ad opere indipendenti di giovani autori. Dal 1 al 3 agosto si parlerà della ricerca delle location in Campania con la Film commission Regione Campania, delle autodistribuzioni di lungomentraggi indipendenti, e un focus dedicato alla Cina con i rappresentanti di Hengdian group, uno dei dieci gruppi privati cinesi più importanti del Paese fondatore degli Hengdian world studios, gli studios più grandi del mondo. Il mercato, inoltre, vedrà importanti professionisti dell'industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi, incontrarsi per discutere sulle novità del cinema giovane indipendente. La città costiera si trasformerà in salotto dell'industria cinematografica: dibattiti, conferenze, incontri e video library digitale per offrire on demand centinaia di titoli, tra cortometraggi, documentari, lungometraggi e opere audiovisive indipendenti. (segue) (Ren)