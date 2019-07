Colombia: governo presenterà proposta per riprendere fumigazioni aeree glisofato

- Il ministero della Giustizia colombiano ha reso noto che presenterà al Consiglio nazionale degli stupefacenti (Cne) i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale per riprendere le fumigazioni aeree di glisofato per contrastare le coltivazioni di coca illegali. “Come richiesto dalla Corte costituzionale, il governo sottoporrà al Consiglio nazionale degli stupefacenti la proposta di protocollo, in modo che, in conformità con la sentenza, il glisofato possa essere utilizzato come strumento nella lotta alle coltivazioni illecite”, ha detto il ministro della Giustizia, Margarita Cabello, secondo quanto riferisce l’emittente “Rcn”. (segue) (Mec)