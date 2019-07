Colombia: governo presenterà proposta per riprendere fumigazioni aeree glisofato (3)

- Lo scorso marzo il presidente colombiano, Ivan Duque, aveva chiesto alla Corte costituzionale di non limitare l’uso del glisofato, erbicida utilizzato per combattere le coltivazioni di coca. “Il narcotraffico colpisce i diritti di milioni di colombiani alla vita, alla libertà, alla sicurezza e all’ambiente. Costituisce una minaccia all’ordine costituzionale nei territori e per questo abbiamo bisogno di tutti gli strumenti per combatterlo”, aveva detto Duque parlando nel corso di un’udienza pubblica sul tema. (segue) (Mec)