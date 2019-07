Iraq: due uomini della Mobilitazione popolare feriti da attacco di un drone

- Due uomini delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita protagoniste negli ultimi anni delle operazioni contro lo Stato islamico, sono rimasti feriti in un attacco condotto da un drone ad Amerli, a nord di Baghdad. Lo si legge in un comunicato diramato oggi. L’attacco, si precisa, è avvenuto all’alba di oggi e il drone non è stato ancora identificato. Non vengono rivelati ulteriori dettagli sull’attacco.(Irb)