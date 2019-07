Slovacchia: presidente Comitato militare Ue Claudio Graziano a Bratislava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali iniziative in materia di difesa in Europa e il rafforzamento della cooperazione nelle missioni e operazioni Nato e Ue sono stati al centro del colloquio avuto tra il segretario di Stato presso il ministero degli Esteri slovacco, Lukas Parizek, e il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, generale Claudio Graziano. Lo si legge in un comunicato del dicastero slovacco. Si tratta della prima visita in Slovacchia da parte di Graziano da quando ha assunto questo ruolo lo scorso novembre. Potenziare la capacità di difesa europee "sta diventando una necessità nell'odierno mondo globalizzato", ha dichiarato Parizek. (segue) (Vap)