Slovacchia: presidente Comitato militare Ue Claudio Graziano a Bratislava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due interlocutori si sono detti comunque d'accordo sul fatto che questo potenziamento debba avvenire in modo complementare, e non competitivo, rispetto alla Nato. Graziano ha manifestato apprezzamento per il contributo slovacco all'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, incoraggiando altresì Bratislava a partecipare ad altre missioni e operazioni militari Ue. "Gli investimenti nella difesa sono come un'assicurazione. Nel migliore dei casi non la si usa, ma è comunque un fattore di sicurezza per la popolazione", ha proseguito Parizek. Graziano è anche stato informato a proposito delle iniziative di difesa del gruppo Visegrad. (Vap)