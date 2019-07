Sgomberi: ecco lista Prefettura Roma, manca Casapound

- Sono 23 gli immobili occupati a Roma che a partire dalla fine di marzo del 2020 dovranno essere liberati. La Prefettura ha pubblicato il piano degli sgomberi, al quale si aggiungeranno quelli in corso di preparazione di Tor Marancia e Tor Pignattara. Nell’elenco non compare il palazzo di via Napoleone III, da anni occupato da Casapound. La Prefettura precisa comunque che "l'elenco potrà essere aggiornato, in relazione al sopravvenire di ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di eventi in grado di incidere sull'incolumità pubblica e la sicurezza ovvero in presenza di formali offerte da parte dei proprietari di adeguate soluzioni alloggiative, in grado di supportare l'attività assistenziale di Roma Capitale". Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture occupate da stranieri con minori e in minima parte anche da italiani. Tra i criteri utilizzati per fissare le priorità di intervento ci sono: "esigenze di tutela dell'incolumità pubblica e privata, anche in ragione delle condizioni strutturali e di salubrità dell'immobile; accertate criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto tenendo conto dell'eventuale impatto sul contesto ambientale derivante dalla stessa occupazione (incremento della delittuosità, presenza dei fenomeni di spaccio, prostituzione); garanzia dei diritti riconosciuti ai proprietari, seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria". Ecco dove si trovano gli immobili che dovranno essere sgomberati: Via Prenestina 913, Via Torrevecchia 158, viale delle Province 196/198, via Prenestina 944, via Collatina 385, via Umberto Partini 21, via Tiburtina 1099 , via Roccagiovine 267, piazza dei Sanniti 9/a, via del Policlinico 137, via Mattia Battistini 113/117, via dei Castani 42-44-46, vvia Tiburtina 1064, Via della Vasca Navale 6 (ex cinodromo), via delle Sette Chiese 186, piazza Santa Maria della Pietà 5, via Gian Maria Volontè, via Lucio Sestio 10, via Vittorio Amedeo II 16, vvia dei Radiotelegrafisti 44, Via Aldo Capitini 57 (21 locali commerciali al piano terra), via Tor degli Schiavi 101 e Corso d'Italia 108.(Rer)